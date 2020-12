Companhia de Teatro Parintintin intensifica ensaios para Auto de Natal, projeto aprovado na Lei Aldir Blanc

Previsto para o dia 06 de janeiro, Dia de Santos Reis, a companhia intensifica os ensaios para a apresentação.

Com objetivo de renovar a fé e a esperança em meio à pandemia, a Companhia de Teatro Parintintin, que teve projeto aprovado na Lei Aldir Blanc, nos editais de fomento, vai unir cênica, música e dança para executar o Auto Natalino, contando a história do nascimento de Jesus. 25 atores devem participar do espetáculo, incluindo uma equipe formada por sonoplasta, diretores, secretários, maquiadores, figurinistas e o elenco.

O diretor teatral, artista visual com formação na área, Clodoaldo Oliveira, explicou que apesar de seguir a linha tradicional, o show irá contar com momentos inesperados para encantar o público abordando várias temáticas. Ele comenta sobre a narrativa do espetáculo. “O projeto tem a finalidade de apresentar o Auto de Natal em cinco atos de uma forma diferente, abordando temas como a inclusão, preconceito racial e também sobre a pandemia. Em seguida vamos apresentar o nascimento de Jesus, encerrando com a cantata”, explicou.

Ele ressalta ainda que o ritmo de ensaios e de preparativos tem sido intenso e fala da satisfação do projeto ter sido aprovado na Lei de Emergência Cultural. “Foi uma satisfação muito grande, pois a visão cênica às vezes é pouco difundida na nossa cidade. Estávamos esperançosos e graças a Deus nosso projeto foi aprovado em 1° lugar. Agora é executar. Estamos há quase um mês ensaiando essa super produção para que a gente possa ganhar um respaldo na sociedade parintinense e tentar fazer com que o público se acostume não só com o Boi, pois temos muitos talentos que precisam mostrar seus trabalhos”, finalizou.

O espetáculo está programado para às 19h, no Auditório Dom Arcângelo Cérqua e será aberto ao público, seguindo todos os protocolos de segurança de combate ao Coronavírus.

Bruna Karlla/SEMCTUR/SECOM