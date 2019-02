Complexo Cantagalo será totalmente revitalizado

Inaugurado em 2005, o complexo tornou-se o principal balneário público de Parintins. O local também é um dos mais importantes pontos turísticos do município.

No intuito de oferecer melhorias e mais comodidade aos frequentadores do Cantagalo, Prefeitura de Parintins iniciou nesta semana a revitalização do complexo de esporte e lazer localizado na comunidade suburbana do Aninga.

Em vistoria realizada na quinta-feira (31), o prefeito Bi Garcia assegurou que o Cantagalo passará por uma reforma completa. Segundo ele, todos os trabalhos serão executados com recursos próprios da Prefeitura de Parintins.

“Temos uma prioridade de telar todo o deck do píer do Cantagalo para proteger banhistas de ir para baixo da estrutura. Também vamos fazer a reforma na parte de esporte, no bosqueamento que terá passarelas, iluminação e hidráulica com a construção de ilhas molhadas”, acrescentou Bi Garcia.

SECOM

Fotos:Secom/ garanchoso.blogspot.com