Compositor de toadas Chico da Silva retorna ao Boi Caprichoso

O presidente Jender Lobato assegurou que no CD ‘Terra: nosso corpo, nosso espírito’ terá uma composição de Chico da Silva (Foto: Divulgação)

O compositor Chico da Silva, 74 anos, retorna ao Festival Folclórico de Parintins e para a Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso. A informação foi publicada nesta quarta-feira (18) pelo presidente da nação azul e branca, Jender Lobato, em sua conta no Instagram.

Segundo Lobato, o artista fará parte do projeto “Terra: nosso corpo, nosso espírito”. O presidente do boi da Francesa afirmou, ainda, que o CD de 2020 terá uma toada composta pelo cantor e compositor amazonense.

O presidente destacou que o compositor estava sendo sondado para retornar ao Caprichoso desde agosto deste ano. “Estou muito feliz com o retorno do Chico para o Caprichoso. E o Chico também está feliz em voltar. Ele já tem muitas histórias no festival. E a volta dele para o nosso boi é para construir nova história”, declarou.

No boi da Francesa, Chico da Silva assina a composição de toadas como “Meu amor é Caprichoso” e “Escudeiros do meu Boi”. Ele havia deixado de compor para o festival há alguns anos e vinha se dedicando ao samba. No ano de 2017 entrou com uma ação na Justiça contra Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido por pagamento de direitos autorais referente aos anos de 2014, 2015 e 2016.

Inclusive, na ação que tramita na Justiça, o boi da baixa do São José estava proibido de executar a toada “Vermelho”, um dos hinos do boi reverberada na voz de Fafá de Belém que conquistou o mundo. E ainda em 2017, mesmo com uma liminar que vetava o uso da toada, o Boi Garantido a executou na arena naquele ano.

Projetos

Sobre a participação de Chico no projeto 2020, Jender, disse que nos próximos meses Chico deve começar visitar o Curral Zeca Xibelão em Parintins (município distante 117 quilômetros em linha reta) para se integrar sobre o projeto do bumbá para 2020. O presidente antecipou que para o ano que vem os eventos na cidade tupinambarana terão modificações.

“Continuaremos com os ensaios às terças-feiras e quintas-férias. No sábado, também haviam ensaios, agora, pretendo realizar show com os artistas do Caprichoso. Chico da Silva também fará um show com toadas compostas por ele que fazem parte do repertório do Boi Caprichoso”, informou Jender.

