COMUNICADO AOS RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM PARINTINS

A Coordenadoria Regional de Educação de Parintins comunica à sociedade parintinense que os casos de estudantes positivados para covid-19, vinculados às escolas da Rede Estadual de Ensino estão sendo acompanhados pelos setores responsáveis da SEDUC-CREP e pela Fundação de Vigilância em Saúde -FVS com base nos Protocolos Sanitários.

Esclarecemos, com base nas informações levantadas pela Vigilância Sanitária do município junto à família, que o “CASO ÍNDICE” (primeira infecção) se deu no seio familiar e estes estão em monitoramento, sendo descartada a infecção no espaço físico das escolas.

Como MEDIDA PREVENTIVA, as aulas das escolas de incidência foram suspensas por todo dia de hoje, 21 quarta-feira, para sanitização dos ambientes pela Coordenação de Vigilância Sanitária e as pessoas que tiveram contato direto com os estudantes positivados, estão sendo testadas e monitoradas. Com base nos resultados, serão realizados os encaminhamentos protocolares.

Ressaltamos que as escolas da Rede Estadual seguem protocolos sanitários, entretanto, o autocuidado, uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento social, o não envio de estudantes com sintomas gripais ou familiares positivados às escolas e a colaboração da comunidade escolar são atitudes cidadãs imprescindíveis para minimizar os casos de contaminação, seja nas escolas, como em qualquer outro espaço público de convivência social.

Destacamos o trabalho compromissado dos gestores, pedagogos, professores e demais colaboradores em manterem a máxima segurança possível de todas as pessoas que convivem diuturnamente nos ambientes escolares.

Reafirmamos que nosso papel enquanto educadores, nestes tempos de pandemia, é esclarecer diariamente e sistematicamente sobre a importância do cumprimento dos termos do Protocolo Sanitário, sobre as consequências do não cumprimento, bem como, de auxiliar os demais profissionais das escolas na orientação dos alunos nesse momento de retorno presencial, tão importante para a recuperação da qualidade do ensino que foi prejudicado pelo distanciamento presencial dos alunos e professores das salas de aula.

Lamentamos profundamente a forma como esse fato foi divulgado nas mídias sociais, expondo de forma negativa, desqualificando a seriedade e responsabilidade de todos os agentes educacionais da Rede Estadual de Educação no município, causando medo e pânico à sociedade.

A Coordenadoria Regional de Educação reafirma que trabalha com dados e informações oficiais e ratifica que desde o momento da comunicação de casos positivados, os encaminhamentos necessários foram adotados. Dessa forma, solicitamos mais uma vez, a confiança de estudantes, pais e responsáveis no trabalho desenvolvido nas escolas da Rede Estadual de Ensino de Parintins.

João Ribeiro Costa

Coordenador Regional de Educação de Parintins.

SEDUC-CREP 2021

