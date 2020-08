Comunicadores de olho na Câmara de Parintins na eleição 2020

Fotomontagem Hudson Lima

A disputa eleitoral por uma vaga no Legislativo de Parintins, no dia 15 de novembro, terá a participação de vários comunicadores. São jornalistas, radialistas, âncora de programa, propagandistas e blogueiros.

Os pré-candidatos deixam na terça-feira, dia 11 de agosto, as emissoras de Rádio e TV e Mídias Digitais, que ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena de cancelamento do registro do beneficiário. De acordo com normas da Lei nº 13.488, e Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

Certos na disputa de 2020

A jornalista Elba Kelly Reis, repórter do programa “Agora Parintins” da TV Norte, filiou-se ao PSC e vai entrar de cabeça no projeto. Elba comenta ao site ParintinsAmazonas ter pedido afastamento no dia 26 de junho, pois estava indefinido o calendário eleitoral e aprovação pelo Congresso Nacional e Tribunal Superior Eleitoral da mudança de calendário.

“Decidir prevenir, pois estava naquele momento tudo incerto. Mas não me arrependo, estou preparando melhor minha pré-campanha até as convenções”, revela Kelly, que neste ano foi homenageada por um bloco de rua, no Carnailha.

Igual caminho é da jornalista Graciane Marinho que está no Republicano e deixa a apresentação do “Jornal de Parintins” na Rádio Clube FM e Tiradentes FM. Marinho como profissional de imprensa participou de várias campanhas e deu “voz” à narração de candidatos a prefeitos e vereadores. Dessa vez, no entanto, a jornalista e radialista fará a própria propaganda.

Evandir Martins, âncora do “Jornal da Rádio Clube”, é outro radialista a tentar uma vaga na Câmara. Martins é filiado ao PP e tem vasta experiência com o setor primário, no qual atua diretamente através do serviço público.

O repórter policial Cleimer Carneiro, apresentador do programa “Forró da Clube”, que vai ao ar de madrugada, é outro candidato a vereador pelo DEM. Cleimer tem o jargão “está lá um corpo estendido no chão” nas reportagens policiais. Oriundo da comunidade do Boto vai buscar tentar conquistar os votos dos ribeirinhos com visitas e diálogo.

Filiado ao PSL, o radialista e funcionário público Walter Vieira Lobato vai disputar a quinta eleição consecutiva de vereador. Walter disputou pela 1ª e venceu a eleição para vereador em 2004, quando era filiado ao PMN, obteve na época 560 votos, pelo quociente eleitoral virou parlamentar. Em 2008, 2012, 2016 ficou como suplente. O “Xerife da Verdade” como é chamado pretende voltar com força total ao Legislativo.

O radialista e propagandista de carro volante Francisco Sales, o Babalú, está com todo o gás e fazendo pré-campanha rumo a Câmara. Acostumado a fazer previsões e pesquisas no “Instituto Babalú”, seja de política partidária ou de política bovina, Babalú deseja ter o apoio de todos os amigos e correligionários para alcançar o objetivo. “Jesus não disse que seria fácil, mas disse que estaria ao meu lado nas batalhas que virão e quando eu estivesse no topo à visão seria maravilhosa. O que parece impossível para mim, pra Deus é só uma questão de tempo!!”, diz.

O repórter esportivo e liderança na comunidade de Santa Luzia do Macurany, Silvano Santos, vai encarar pelo PP o desafio de colocar o nome à disposição do eleitorado. Silvano diz ser pé no chão e vai conquistar votos fazendo campanha andando de casa em casa, nas comunidades suburbanas do Parananema e Aninga e chegando aos bairros de bicicleta.

Outra repórter na articulação para concorrer a uma vaga de vereadora é Karine Cristina da Costa Brito. Ela vai disputar a terceira vez uma eleição legislativa. Karine foi eleita no pleito de 2012, com 829 votos pelo PSD, quando atuava como repórter de TV. Tentou a reeleição em 2016, filiada ao PHS, e obteve 567 votos e ficou como suplente. Em 2020 tenta voltar a Câmara agora no Partido Solidariedade.

Indefinidos ainda

O blogueiro do site “Ilha Tupinambarana” Aroldo Castro Bruce vai definir nas próximas horas se vai disputar uma vaga na Câmara de Parintins. Além do site, Aroldo atua no “Jornal de Parintins” e na assessoria da Secretaria de Assistência Social e Habitação de Parintins. Bruce teve experiência na eleição de 2016, quando disputou e ficou na suplência.

O acadêmico de jornalismo Arcenildo Souza, do site “Igarapé Notíciais”, comentou a coluna Poder/Koiote que decide hoje à noite a participação dele na eleição 2020. Arcenildo é filiado ao PDT e revelou que a pandemia do Coronavírus acabou dificultando muito algumas articulações, pois não pode chegar, por exemplo, e conversar com familiares e amigos das Agrovilas do Mocambo e Caburi, onde viveu parte da infância e adolescência. Conta com o trabalho dentro da UFAM para buscar apoio dos acadêmicos.

O jornalista e correspondente da TV Acrítica, Geandro Soares, desistiu da disputa de 2020. Filiado ao PSB entre 2009 até 2011, Geandro afirma que dependendo do cenário político pode filiar-se num partido e disputar a eleição de 2022 ou 2024.

Radialistas como José Maria Pinheiro, Nelson Brelaz, Carlos Augusto das Neves, Juliano Santana da Silva, Messias Augusto (que inclusive chegou à presidência da Câmara de Parintins no final da década de 70), Gil Gonçalves (também foi presidente da Câmara no começo da década de 2000) já conseguiram vaga no Legislativo de Parintins.

Texto: Hudson Lima Koiote

[email protected]

[email protected]

#hudsonlimakoiote

(92) 991542015 whatsApp