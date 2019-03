Comunidades do Uaicurapá ganharão poços artesianos

No último domingo (24), o prefeito Bi Garcia, juntamente com o vice-prefeito Tony Medeiros e o secretário de Obras, Mateus Assayag, esteve na região do Rio Uaicurapá para anunciar novos investimentos para as comunidades de Nova Galiléia e Monte Horebe, além de vistoriar a construção de uma escola na comunidade Santo André.

Localizada na área indígena, a comunidade Nova Galiléia será contemplada com uma escola de uma sala de aula que terá suas obras retomadas. Em conversa com moradores, indígenas da etnia Sateré-Mawé, o prefeito Bi Garcia garantiu que a localidade também será atendida com a perfuração de um novo poço e construção de um sistema de abastecimento de água para todas as residências localizadas no quadro comunitário.

“Para mim é um privilégio muito grande. Não temos palavras para agradecer o prefeito porque ele é o único prefeito que está trabalhando por todas as suas comunidades, não só da zona urbana, mas da rural. Receber uma escola nova, com toda a estrutura e o poço artesiano é um sonho se realizando. Há muito tempo, nós, os comunitários, almejamos ter uma escola de qualidade para que possamos ter um melhor aprendizado e uma vida digna”, enaltece o professor e vice-tuxaua da comunidade Nova Galiléia, Jair dos Santos.

Na comunidade Monte Horebe, a construção da escola com uma sala de aula será retomada pelo Município, além da perfuração de um novo poço e instalação de rede de abastecimento de água. Durante a vistoria, Bi Garcia também constatou, junto a moradores, a necessidade de reestruturação do sistema de iluminação pública do quadro comunitário. A comunidade também receberá um novo poço artesiano e sistema de abastecimento.

“Nós estamos trabalhando no sentido de fazer novos investimentos em infraestrutura, mas também sempre buscando a qualidade da educação na zona rural de Parintins. Essa viagem ocorreu neste domingo com esse objetivo. Vi obras bonitas que agora vão ser lapidadas com equipamentos de qualidade, com climatização, e as comunidades vão ganhar rede de distribuição de água na cozinha dos comunitários”, enfatiza Bi Garcia.

A agenda de domingo do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros foi finalizada na comunidade Santo André. Assim como as comunidades Nova Galiléia e Monte Horebe, Santo André será contemplada com uma escola de uma sala de aula construída em parceria com o Fundo de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

