Comunidades do Uaicurapá receberão investimentos para ampliar produção agrícola

Programas de apoio ao escoamento da produção, mecanização agrícola, assistência técnica e extensão rural vão beneficiar produtores familiares da região do Rio Uaicurapá. A equipe técnica da Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) visitou as comunidades de Santo André e São Pedro do Marajó, as primeiras a receberem investimentos para ampliar a produção das culturas da mandioca, guaraná, macaxeira e frutíferas.

Na parceria com as comunidades, a Prefeitura de Parintins disponibilizará máquinas destinadas à mecanização agrícola e articular outros parceiros que vão contribuir no incentivo e melhoria da produção nessas localidades.

O secretário Edy Albuquerque liderou a equipe técnica da Sempa que no domingo (06) esteve no Marajó para ouvir as lideranças e agricultores.

Ele explica que o trabalho na zona rural segue o cronograma do Plano de Ação do Setor Primário.

As ações são fundamentadas nas principais cadeias produtivas como mandioca, banana, pecuária leiteira e piscicultura em tanque escavado. A meta é levar desenvolvimento a todo o meio rural com ações concretas de apoio ao setor produtivo.

SEMPA/SECOM