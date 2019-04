Concurso de rainha e jogos decisivos marcam o final de semana  no bairro Santa Clara

O bairro Santa Clara teve um domingo, 28, movimentado com os quatro jogos decisivos das quarta de final e com o desfile do Concurso a Rainha que apontou as primeiras finalistas da Copa Santa Clara de Futebol de Ruas.

Um bom público prestigiou os jogos que definiu os semifinalistas da competição, tendo como vencedores as ruas: Allan Kardec, João Prestes Azedo, Nakauth e Edilce Baranda1, com os seguintes resultados:

1° Jogo: D. João Correa1 02 × 04 Allan kardec

2° Jogo: J. Prestes Azedo 02 × 03 Padre Martins

3° Jogo: Isabel Belém 02 × 03 Nacauth (pênaltis)

4° Jogo: Edilce Baranda1 02 × 00 Edilce Baranda2

De acordo com o coordenador Josafá Guimarães o Balaio, a semifinal prossegue no sistema de disputa em jogo único (mata-mata) e os horários e os confrontos da semifinal de domingo (05/05) serão definidos através de sorteio em reunião na segunda-feira na ArenaJoca.

Concurso a Rainha

A Arena Joca (antigo campo do Matadouro) se transformou em passarela para Ana Beatriz (Desembargador João Correa1), Taynara (Isabel Belém), Kevelyn (Padre Martins) e Camila Abecassis (Edilce Baranda2) que levantaram o público em busca de se tornar a primeira rainha da Copa e ficar na história do bairro.

Com os olhos atentos dos jurado, as candidatas Ana Beatriz (Desembargador João Correa1), Taynara (Isabel Belém), Kevelyn (Padre Martins) e Camila Abecassis (Edilce Baranda1) foram as três classificadas para disputar a final do concurso.

As outras finalistas, saem da eliminatória que acontece no próximo domingo (05/05) com o desfile das candidatas:

– Dayane Cunha = Allan kardec

– Michelle Teixeira = J. Prestes Azedo

– Ayla Isabele = Nakauth

– Francy = Eurípides Prado

Artilheiro da Copa

Na reta final da disputa, a briga que também está sendo boa, e pela artilharia da Copa, com os atletas:Artilheiros da 3°Copa Santa clara de Futebol das Ruas até o momento.

Dener: 5 gols = Nakauth

Leison: 5gols =J. Prestes Azedo

Lucas: 4 gols = Isabel Belém

Adriano abecassis: 4gols = alnan Kardec

Mizael: 4gols = Desembargador João Correia1

Kedson Silva/JI