Concurso do Doce de Leite é realizado com degustação e avaliação dos produtos na 35ª Expopin

Quatro amostras foram degustadas e avaliadas para a escolha do melhor doce de leite pastoso na 35ª Exposição Feira Agropecuária de Parintins (Expopin), na manhã desta quarta-feira (01/12). A comissão organizadora do concurso, designada pelo presidente da Associação dos Pecuaristas de Parintins(APP), Telo Pinto, convidou cinco especialistas e técnicos para o corpo de jurados. Os produtos de origem animal estavam identificadas por etiquetas com número, para a análise com atribuição de notas aos quesitos: cor, aroma, textura, consistência e sabor.

A avaliação foi feita pelo Dr. em Ciências do Alimento da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Fábio Lopes, médico veterinário do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Augusto Omena, o engenheiro agrônomo Jeferson Macedo, coordenador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa-Núcleo Parintins), o engenheiro agrônomo Marcelo Rocha, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifam), e o biólogo Tião Teixeira, secretário municipal de produção.

A zootecnista da Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa), Kaila Cerdeira, membro da comissão organizadora do concurso, explica os critérios levados em consideração até a avaliação dos produtos. “Quatro pessoas se inscreveram, recebemos duas amostras de cada um, identificamos com uma numeração e os jurados não sabem quem é o dono, para não haver influência na decisão do concurso. Os jurados têm experiência e contato diretamente com a produção de leite, com conhecimento de como deve ser feito a análise sensorial do produto”, frisa.

Augusto Omena, que é vice-presidente do Consleho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas (CRMV-AM), elogiou a qualidade dos produtos apresentados no concurso do doce de leite da 35ª Expopin. “Para ser um bom degustador, tem que ser um bom consumidor. Eu acredito que o primeiro e o segundo dependem de pouca coisa para chegar na excelência. O terceiro e o quarto estão no caminho certo. No contexto geral, todos estavam muito gostosos, de parabéns os doceiros. Eu peço que deem crédito aos produtos da terra, porque tem alta qualidade”, declara.

A divulgação do resultado dos vencedores e a premiação aos três primeiros colocados ocorrerão no dia 05 de dezembro. O primeiro lugar receberá R$ 500,00, o segundo R$ 300,00 e o terceiro R$ 100,00. Qualquer produtor rural, dona de casa, comerciante, e afins, poderia participar do concurso, desde que doce fosse feito a partir de leite cru. O primeiro concurso do doce de leite foi realizado pela APP na 34ª Expopin em 2019, com a finalidade de incentivar a agropecuária de Parintins.

Secom

Foto: Arleison Cruz