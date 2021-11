Concurso Garota Expopin 2021 bate recorde de inscrições e tem ordem de apresentação das candidatas definida 

A Coordenação do Concurso Garota Expopin divulgou à imprensa, na sexta-feira (19/11), o nome das 19 candidatas que disputarão o título de rainha da 35ª Exposição Feira Agropecuária de Parintins. A Associação dos Pecuaristas de Parintins (APP) recebeu um total de 26 concorrentes interessadas, com idade mínima de 16 anos e máxima de 25 anos.

No entanto, cinco desistiram e duas não concluíram a inscrição no prazo estabelecido no edital de 08 a 15 de novembro. Nesta sexta-feira (19/11), a Coordenação do concurso realizou o sorteio da ordem de apresentação das candidatas para etapa classificatória no dia 02 de dezembro, com traje característico country.

A apresentação ao público geral ocorrerá na cavalgada de abertura da 35ª Expopin, na tarde do dia 28 de novembro, e no palco do Parque de Exposição, às 22h. Nove candidatas serão classificadas para a final do concurso que ocorrerá na noite do dia 05 de dezembro, com traje de luxo. Os quesitos julgados são: beleza, simpatia, desfile e desenvoltura.

A premiação do concurso é de: 1° Lugar – R$ 3.500, 2° Lugar – 2.500 e 3° Lugar – 1.500. O presidente da Associação dos Pecuaristas, Telo Pinto, pela quantidade de pessoas inscritas, não tem dúvidas de ser uma das disputas mais concorridas e isso engrandece a 35ª Expopin. “Esperamos que tudo ocorra muito bem e desejamos boa sorte a todas”, frisou.

Ordem de apresentação dia 02/12

1 – Kissia Soares, 16 anos

2 – Virna Souza, 22 anos,

3 – Tainá da Silva, 24 anos

4 – Nair Albuquerque, 23 anos

5 – Thanielle Rodrigues, 21 anos

6 – Cleane dos Santos, 17 anos

7 – Priscila Mollinary, 24 anos

8 – Fernanda Marialva, 16 anos,

9 – Karina Corrêa, 21 anos

10 – Maria Lavinha Gadelha, 17 anos

11 – Eloina Ferreira, 20 anos

12 – Karoline Oliveira, 20 anos

13 – Tayná Colares, 24 anos

14 – Albia Moutinho, 21 anos

15 – Rizelma Oliveira, 23 anos

16 – Jéssica Brenda Lima, 18 anos

17 – Gizele Carvalho, 17 anos

18 – Raillane de Albuquerque, 21 anos

19 – Raila Pontes, 17 anos

Assessoria

Fotos: Arleison Cruz