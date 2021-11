Concurso Garota Expopin terá dois dias de desfile classificatório para escolha de nove finalistas

Dezenove candidatas intensificam ensaios, na sala de dança da Academia Acqua Fitness, para a disputa do Concurso Garota Expopin 2021 na 35ª Exposição Feira Agropecuária de Parintins. As concorrentes, com idade de 16 a 25 anos, têm apoio de coreógrafo disponibilizado pela Associação dos Pecuaristas de Parintins (APP). O concurso premiará a rainha com R$ 3.500, princesa 1 com R$ 2.500 e princesa 2 com R$ 1.500.

Beleza, simpatia, desfile e desenvoltura são os quesitos em julgamento. Devido ao grande índice de inscritas, a etapa classificatória terá dois dias de desfile das 19 candidatas com traje característico country, conforme o sorteio da ordem de apresentação, nas noites de 01 e 02 de dezembro. A Coordenação do Concurso Garota Expopin 2021 acrescentou mais um dia de competição, em comum acordo com as concorrentes.

A final do concurso para a escolha da rainha e das princesas ocorrerá com desfile de nove candidatas com traje de luxo, no dia 05 de dezembro, às 22h. As 19 candidatas confirmaram presença durante a cavalgada de abertura da 35ª Expopin que ocorreu no domingo, 28, com a apresentação ao público geral no palco do Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza.

Grupo 01 – 01/12

Desfilam com traje característico country na noite de dia 01 de dezembro, quarta-feira, a partir das 23h, as candidatas: 01 – Kissia Soares, 16 anos; 02 – Virna Souza, 22 anos; 03 – Tainá da Silva, 24 anos; 04 – Nair Albuquerque, 23 anos; 05 – Thanielle Rodrigues, 21 anos; 06 – Cleane dos Santos, 17 anos; 07 – Priscila Mollinary, 24 anos; 08 – Fernanda Marialva, 16 anos; 09 – Karina Corrêa, 21 anos.

Grupo 02 – 02/12

Já na noite do dia 02 de dezembro, quinta-feira, às 22h, sobem ao palco: 01 – Maria Lavinha Gadelha, 17 anos; 02 – Eloina Ferreira, 20 anos; 03 – Karoline Oliveira, 20 anos, 04 – Tayná Colares, 24 anos; 05 – Albia Moutinho, 21 anos; 06 – Rizelma Oliveira, 23 anos; 07 – Jéssica Brenda Lima, 18 anos; 08 – Gizele Carvalho, 17 anos; – Raillane de Albuquerque, 21 anos; Raila Pontes, 17 anos.

Gerlean Brasil (92) 99453-3199

Clely Ferreira (92) 99261-9750

Assessoria de Comunicação da 35ª Expopin