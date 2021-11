CONCURSO JI-CALENDÁRIO 2022

A imagem vencedora de 2021, do fotógrafo Admilson Santarém.

Estão abertas as inscrições para a escolha da Foto que estará no Calendário JI-2022.

A colunista JI, Concy Rodriguez, entregou o Troféu Destaque 2021 ao vencedor.

Com sempre fazemos todos os anos, em Dezembro nosso JI circula com o Calendário para o ano, e mais uma vez, estampará a foto escolhida por um Grupo de Jurados, a ser divulgado posteriormente.

As inscrições vão do dia 25 de Novembro até 03 de Dezembro, e poderão ser feitas no WhatsApp do site www.ojornaldailha.com (92-995060555).

1 – Foto de Parintins, tamanho 800 x 800, colorida ou não, em formato JPEG;

2 – Enviar para o Whats JI, com nome e endereço;

3 – A foto será numerada e o nome do fotógrafo será arquivado em uma pasta, não sendo divulgado até o resultado final do concurso;

4 – No dia 06 de dezembro a foto escolhida pelo Corpo de Jurados será amplamente divulgada na mídia, com entrevista para o JI impresso e JI On-line;

5 – O vencedor receberá o Troféu Destaque MELHOR FOTO 2021, 1 Assinatura Anual do jornal impresso, e uma ajuda de R$200,00.

Os casos omissos nesta nota serão resolvidos pela Comissão de Jurados.

Por Carlos Frazão/JI