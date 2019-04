Conferência de Saúde de Parintins destaca importância da regionalização e práticas populares

O prefeito Bi Garcia destacou durante a abertura da Conferência Municipal de Saúde a importância do debate voltado ao financiamento, com ênfase na Regionalização da Saúde. O município de Parintins, segundo dados do prefeito Bi Garcia, investiu 32% do seu orçamento em saúde, ou seja, o dobro do percentual mínimo estipulado pela Constituição.

Ele afirmou que mesmo com o altos valores injetados na saúde, ainda não está satisfeito por conta da super lotação que se observa nos hospitais, causada pela população de municípios vizinhos. Em menos de dois anos, foram mais de 5 mil internações nos hospitais Jofre Cohen e Padre Colombo de outras cidade do Baixo Amazonas e Oeste do Pará.

O evento, que também contou com a presença do vice-prefeito Tony Medeiros, ressaltou a importância das práticas populares de saúde enaltecidos pelos vários movimentos sociais convidados.

A Conferência Municipal de Saúde de Parintins prossegue durante todo o dia de hoje e também no sábado com os eixos temáticos, debate e eleição das propostas, além da eleição dos delegados para a etapa estadual.

SECOM