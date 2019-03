Confira as diferenças entre as propostas previdenciárias para civis e militares

A proposta de reforma de Bolsonaro que está no Congresso prevê que trabalhadores da iniciativa pública e privada passem a pagar alíquotas progressivas para contribuir com a Previdência. E quem ganha mais, contribuirá mais. No serviço público, por exemplo, a maior alíquota vai a 22%. No caso dos militares pagamento será simplificado vai passar de 7,5% a 10,5%. Somente os que contribuem para o Fundo de Saúde vão recolher mais 3,5%, com isso a alíquota será de 14%. A elevação da alíquota será progressiva: vai passar de 7,5% para 8,5% em 2020, para 9,5% em 2021 e para 10,5% de 2022 em diante.

Ainda conforme a proposta, as alíquotas deixarão de incidir sobre o salário inteiro e incidirão sobre faixas de renda, num modelo semelhante ao adotado na cobrança do Imposto de Renda. No fim das contas, cada trabalhador, tanto do setor público como do privado, pagará uma alíquota efetiva única.

De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, as alíquotas efetivas ficarão em 7,5% para quem recebe o salário mínimo, de 7,5% a 8,25% para quem ganha de R$ 998,01 a R$ 2 mil, de 8,25% a 9,5% para quem ganha de R$ 2.000,01 a R$ 3 mil e de 9,5% a 11,68% para quem recebe de R$ 3.000,01 a R$ 5.839,45 (teto do INSS).

No setor público será aplicada lógica semelhante. Pelas novas regras, o sistema de alíquotas progressivas será aplicado, resultando numa alíquota efetiva (final) que variará de 7,5% para o servidor que recebe salário mínimo a 22% para quem recebe mais de R$ 39 mil.

Confira oito diferenças nas propostas

IDADE MÍNIMA

CIVIS – A proposta prevê idade mínima de 62 anos para mulheres e de 65 anos para homens pedirem aposentadoria.

MILITARES – As Forças Armadas não precisam atingir idade mínima para aposentar.

REGRA DE TRANSIÇÃO

CIVIS – A proposta estabelece uma regra de transição de 12 anos para mulheres e 8 anos para homens, e oferece três opções aos trabalhadores. Uma soma o tempo de contribuição somado e a idade mínima, que para mulheres começa aos 56 anos; outra segue o sistema de pontos, similar à regra 86/96; e, por fim, tem um “pedágio” de 50%.

MILITARES – Pela proposta, quem já tiver 30 anos de serviço quando as novas regras entrarem em vigor terá direito a transferência para reserva remunerada. Quem ainda não tiver requisitos para a transferência terá que cumprir o tempo que falta para os 30 anos, mais um pedágio de 17% da quantidade de anos que faltam.

TEMPO DE SERVIÇO

CIVIS – A PEC 6 prevê que o tempo mínimo de contribuição subirá de 15 para 20 anos, para ter direito a 60% do benefício. Quem quiser receber 100% do benefício terá que contribuir para o INSS por pelo menos 40 anos.

MILITARES – O tempo de serviço dos militares subirá dos atuais 30 anos para 35 anos, tanto para homens como mulheres. Já o salário não será reduzido como o dos civis. A proposta prevê que os militares entrem na reserva com o último salário da ativa. E também paridade, ou seja, os militares receberão os mesmos reajustes concedidos aos trabalhadores da ativa. Esses benefícios foram extintos para os servidores públicos civis em 2003, mas continuam em vigor para os militares.

ALÍQUOTAS

CIVIS – Na proposta de Previdência dos civis, os trabalhadores do setor privado pagarão alíquotas de INSS entre 7,5% e 11,68%, dependendo da faixa de salário. Hoje, as alíquotas vão de 8% a 11%. Para os funcionários públicos, as alíquotas começarão em 7,5% para os que ganham até um salário mínimo. Quem ganha mais de R$ 39 mil por mês pagará alíquota mínima de 16,79%, podendo chegar a 22%.

MILITARES – A reforma prevê a cobrança de uma alíquota de 10,5% sobre o rendimento bruto dos militares de todas as categorias: ativos, inativos, pensionistas, cabos, soldados e alunos de escolas de formação. Hoje, apenas ativos e inativos pagam uma alíquota de 7,5%. O aumento será gradual. A partir de 2020, a cobrança passa a ser de 8,5%, sobe para 9,5% em 2021 e, de 2022 em diante, será de 10,5%. A alíquota do fundo de saúde foi mantida em 3,5%. Esse recolhimento não é feito pelos alunos de escolas de formação. Com isso, a alíquota total máxima vai para 14%.

GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO

CIVIS – Não têm.

MILITARES – A gratificação, que corresponde a 10% do salário, já é paga para oficiais generais que são chefes de unidades. Se o projeto for aprovado, oficiais que hoje estão na reserva também passarão a receber o adicional.

ADICIONAL DE DISPONIBILIDADE

CIVIS – Trabalhadores da iniciativa privada não têm esse adicional.

MILITARES – O projeto de reestruturação das carreiras dos militares prevê o pagamento de um “adicional de disponibilidade militar” mensal a partir de 1º de janeiro de 2020. O percentual iria de 5% até 41% sobre o salário, sendo maior quanto mais alta a patente do militar. Esse adicional é novo e não poderá ser acumulado com o de tempo de serviço, extinto em 2001.

AJUDA DE CUSTO

CIVIS – Hoje um trabalhador quando aposenta tem direito a saque do FGTS, quando houver, e retirada do saldo do PIS.

MILITARES – Na proposta do governo, a ajuda de custo, que é paga ao militar quando ele passa para a inatividade remunerada, para a transferência da família e dos bens, atualmente chega a quatro salários, pagos em uma parcela. O texto propõe dobrar essa indenização, para até oito salários, pagos em única parcela.

PENSÃO POR MORTE

CIVIS – De acordo com a PEC 6, quando o segurado morrer filhos até 21 anos terão direito a receber o benefício.

MILITARES – Já filhos de militar, se for estudante, receberá até os 24 anos, desde que não tenha rendimentos.

Por MARTHA IMENES/ODIA-RJ

Arte: Kilo