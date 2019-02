Conheça o homenageado do Bloco Lagarto Salgado

Quem é o homenageado do Bloco Carnavalesco Lagarto Salgado?

Antônio Luiz da Silva, conhecido no Estado do Amazonas como Patixa Teló. É um rapaz alegre, por onde passa encanta com seu carisma, esbanja carinho e amor. Nosso homenageado tem síndrome de dawn e por isso, muitas pessoas ainda o veem com preconceito. Sua história de vida é sofrida, contudo, mesmo com todas as dificuldades não deixa de viver intensamente, levando alegria para todos que o acompanham.

Patixa é homossexual, se vê como mulher, vive num mundo de fantasias, um universo criado por ela e para ela, se vê como uma mulher rica e famosa e veste qualquer personagem. Alguns de seus sonhos é entrar na casa mais vigiada do país o BBB e ser governadora do Estado para ajudar os pobres. É um ser humano de alma limpa, um ser iluminado que veio ao mudo para nos fazer rir e nos ensinar a amar e ser amado exatamente pelo que somos.

Sempre foi marca registrada do bloco Lagarto Salgado levantar a bandeira da diversidade e da inclusão social, lutando junto com a comunidade GLBT e à pessoa com deficiência, por uma sociedade melhor, na certeza de que um dia, todos iremos olhar para o nosso irmão sem nenhum tipo de preconceito.

Saibam que essa luta é nossa também.

Por Inês Cristina Andrade Butel (Presidente do Bloco)