Conheça o Partido Democrata, de Joe Biden, novo Presidente dos EUA

O Partido Democrata (em inglês: Democratic Party) é um dos dois partidos majoritários do atual sistema bipartidário dos Estados Unidos, ao lado do Partido Republicano. Com origens que remontam ao Partido Democrata-Republicano (fundado em 1791 por Thomas Jefferson), o atual Partido Democrata foi fundado por volta de 1828, fazendo dele uma das mais antigas agremiações políticas ainda em atividade do mundo. Quinze dos 43 presidentes dos EUA foram democratas.

Presidente Joe Biden

Desde a década de 1930, o partido adota uma linha política de centro-esquerda, com um plataforma voltada para o liberalismo social, defendendo politicas de economia mista e justiça social. O partido adota uma visão moderna do liberalismo americano que defende igualdade social e econômica, junto com o chamado Estado de bem-estar social. O Partido Democrata também advoga mais participação do governo em questões econômicas na forma de melhores regulamentações do mercado. Estas visões, junto com a defesa do sistema universal de saúde, apoio a sindicatos, programas de assistência social, oportunidades iguais, proteção do consumidor e preservação ambiental, formam a plataforma ideológica do partido. Atualmente, a base eleitoral e política do Partido Democrata é composta basicamente por progressistas e centristas,[16] com uma pequena parcela de democratas conservadores.

Vice Presidente Kamala Harris

Cerca de quinze Democratas serviram como Presidente: o primeiro sendo Andrew Jackson, que serviu de 1829 a 1837, e o último foi Barack Obama, que serviu de 2009 a 2017. Após as eleições de 2018, os Democratas são o principal partido de oposição, sendo minoria no Senado, e retendo menos governadores (21 de 50) e legislaturas estaduais (17 de 50) do que os Republicanos; contudo, os democratas controlam a Câmara dos Representantes e são a principal força política nas maiores cidades do país, como Boston, Chicago, Los Angeles, Filadélfia, Nova Iorque, São Francisco, Seattle e Washington, D.C.

Fonte: Wikipedia.

Por Concy Rodriguez, colunista JI