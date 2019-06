CONSCIENTE, SOLDADOR TEM ASSISTÊNCIA DO GARANTIDO E ESTÁ INTERNADO NO HOSPITAL

O soldador do Boi Garantido, Gigleno Santos Silva, 28 anos, vítima de acidente de trabalho na tarde desta terça-feira, (04/06), está internado em estado clínico consciente e dieta zero na Enfermaria Masculina no Hospital Padre Colombo para fazer novos exames de controle como ultrassom abdominal. O médico plantonista na unidade hospitalar, Paulo Sarrazin, comunicou que a avaliação cirúrgica descartou intervenção imediata e o exame de raio-x também não detectou fratura.

O ortopedista Renato Menezes descartou qualquer fratura no paciente. A Associação Cultural Boi-Bumbá Garantido prestou todo o acompanhamento ao trabalhador desde o momento do acidente até a emergência do hospital, por meio do diretor financeiro, Fabiano Correia, e da técnica em segurança no trabalho, Jucinara Ramos. Em nota informativa, a diretoria informou que tem primado pela segurança dos trabalhadores, com o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

A vítima do acidente de trabalho concedeu entrevista exclusiva ao Portal Parintins 24 Horas e relatou os momentos de tensão, quando sofreu a descarga elétrica em uma altura acima de nove metros, no momento da formação de uma tempestade, na área externa do complexo de galpões da “Cidade Garantido”. “Do nada se formou um temporal. O alicate de solda tocou na luva de couro molhada e fiquei grudado por alguns segundos. Eu fiz muita força, soltei minhas mãos e conseguir sair. Parece que fui empurrado quando soltou”, relembra.

O soldador trabalhava em uma peça de mais de 09 metros de altura. “Só dava para soldar, se estivesse levantada, mas o temporal se formou rápido. Eu precisava soldar rápido e baixar a peça. No momento que eu fui pontear, o cabo descascado pegou no meu braço. Quando me soltei, dei no costa no ferro e cair em cima de bambus. Foi o que me salvou. Eu não posso culpar o boi, porque eu tinha cinto. Não deu tempo de colocar o cinto e eu não imaginava que fosse acontecer isso, mas graças a Deus estou bem, me recuperando”, declara.

