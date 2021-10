Conselho Municipal do Turismo de Parintins se reúne para alinhar nova eleição

A Secretaria de Turismo (Semtur) reuniu na tarde desta quinta-feira, 30 de outubro, com os membros que fazem parte do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) para tratar das deliberações do processo de eleição do novo Conselho e sua diretoria.

O encontro ocorreu na sala de reuniões da Prefeitura e contou com a presença da vice-presidente do Comtur e representantes do Legislativo, Semtur, Meio Ambiente, Conselho Tutelar, instituições de ensino, Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido e Artesanato.

Durante o encontro foi reforçado o compromisso dos integrantes do Comtur para reunir esforços entre o poder público municipal e a sociedade civil na aplicação de políticas de incentivo ao setor, para que Parintins continue a integrar o Mapa de Turismo Brasileiro.

Segundo Coordenadora de Turismo e vice-presidente do Comtur, Carla Garcia, a próxima eleição dará um novo formato ao conselho, seguindo as recomendações do Ministério do Turismo, com a participação de 10 representantes de instituições e seus suplentes.

O novo conselho será formado por representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação (Semasth), Ensino Técnico, superior e afins, Legislativo, Segurança Pública, Governo Estadual, Serviços Turísticos, Manifestações Culturais, Economia Criativa, Secretaria de Saúde e Secretaria de Turismo.

O Comtur é um órgão consultivo para a Prefeitura de Parintins, que visa fomentar o desenvolvimento turístico do município, baseado nas ações de planejamento e orientação.

Foto: Bruna Karla