Convênio da Conab beneficia famílias com entrega de dezoito toneladas de peixe

Ação social beneficia famílias em situação de vulnerabilidade (Fotos: Peta Cid)

Dezoito toneladas de peixe da espécie jaraqui estão sendo distribuídas para famílias de vários bairros cidade na segunda-feira, 29. A ação faz parte da parceria da Prefeitura de Parintins, Associação de Pescadores e Pescadoras Artesanais de Parintins e a Companhia Nacional de Alimentos (Conab), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), doação simultânea, modalidade grupos formais.

O prefeito Bi Garcia atuou na articulação junto à Associação de Pescadores que formalizou o convênio com a Conab no valor de R$ 319 mil. A entrega ocorre nas áreas de maior vulnerabilidade social, ocupação do Castanhal do bairro União, Casa da Acolhida do bairro Santa Rita, na ocupação Pascoal Alágio, Bombeiro Mirim e Bom Samaritano. O trabalho coordenado por equipes da Secretaria de Assistência Social e Trabalho, Habitação (Semasth), que tem o controle social das famílias, contou com o apoio da Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa).

A Secretária Zeila Cardoso disse que Parintins tem uma demanda grande de famílias carentes para serem incluídas nas ações de segurança alimentar. “Estamos trazendo dignidade neste momento de fragilização e vulnerabilidade social. Agradeço a Associação que está trazendo peixe de qualidade para que a população receba um produto saudável”, destacou.

O secretário da Sempa, Edy Albuquerque, trabalhou na entrega na ocupação do Castanhal, onde cerca de 400 famílias foram contempladas. Ele assinalou que o programa beneficia não só as famílias, mas também os pescadores que vendem o produto para a entidade que representa a categoria, promovendo geração de renda.

A doméstica Marlise Prata agradeceu o prefeito Bi Garcia dizendo que muitas famílias enfrentam dificuldades para comprar alimentos. Da mesma forma Cione Xavier ficou feliz ao ser contemplada com o pescado.

Peta Cid/SEMPA/SECOM