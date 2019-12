Convênios entre Estado e Prefeitura garantem mais de R$ 3 milhões para a educação de Parintins

Durante audiência realizada em Manaus na última quinta-feira, dia 19, o prefeito Bi Garcia e o secretário de Estado de Educação, Vicente Nogueira, assinaram quatro convênios que garantem mais de R$ 3 milhões para serem investidos na educação de Parintins. Os recursos são oriundos de emendas parlamentares estaduais.

Do valor total, aproximadamente R$ 466 mil serão destinados à ampliação de escolas nas comunidades do Santo Antônio do Tracajá, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Laguinho e Santa Rita de Cássia da Valéria; R$ 729 mil serão alocados na construção de escolas de alvenaria nas comunidades do São Sebastião do Boto e Brasília; aproximadamente R$ 1,6 milhão será destinado à construção de ginásios poliesportivos na escola Irmã Cristine e escola Walkiria Viana Gonçalves no Mocambo; e em torno de R$ 229 mil serão usados para a compra de material didático e paradidático às escolas da rede municipal.

As emendas que garantem investimentos à educação de Parintins são de autoria dos deputados estaduais Dr. Gomes, Serafim Corrêa, Alessandra Campelo e do ex-deputado Sabá Reis.

“Esses mais de R$ 3 milhões em investimentos na educação mostram o compromisso dos parlamentares com Parintins. Fico muito grato pela destinação das emendas e destaco também o empenho do Governo do Estado, através da Seduc, na liberação desse dinheiro que será muito bem empregado no sistema de ensino do município”, comenta Bi Garcia.

SECOM

Foto: Francisco Cabral