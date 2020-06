Coopmoto lança cartão digital do moto taxista em Parintins

A Cooperativa Mista dos Moto Taxistas de Parintins (Coopmoto), lançou esta semana o Cartão Digital de seus associados, para que os clientes possam ter facilidade no contato com o moto taxista.

De acordo com o presidente da Coopmoto, Babá Tupinambá, o objetivo é facilitar o acesso da população com a categoria. “Um novo serviço para o parintinense que utiliza esse meio de transporte. Agora o cliente terá um contato direto com o moto taxista que lhe enviará o cartão digital com todas as informações, para realizar as suas corridas”, explicou Babá

O Cartão digital terá 3 opções de contato:

1- Mandar mensagem pelo Whatsapp para o Moto Taxista;

2- Realizar uma ligação para o Moto Taxista;

3- Realizar uma ligação para o escritório da Coopmoto para fazer sugestões ou denúncias sobre o serviço.

Cayo Dias/Blog Tadeu de Souza

Foto: Divulgação Internet