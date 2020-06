Coopmoto parabeniza associados pelo Dia dos Moto Taxistas

A Cooperativa Mista dos Moto Taxistas de Parintins (Coopmoto), que tem a frente Babá Tupinambá, vem a público parabenizar os 400 associados, pela passagem do Dia do Moto Taxista, comemorado no dia 08 de junho conforme lei municipal n° 526/2012/PGMP assinada pelo então prefeito Frank Bi Garcia.

A historiadora e madrinha do Boi Caprichoso, Odineia Andrade também parabeniza a classe e destaca a importância dos serviços prestados a comunidade parintinense. “Obrigada Moto taxistas por transportarem com segurança quem precisa, desse transporte. Hoje o dia é dedicado à vocês . Orgulhem-se disso. Valorizem a profissão e conquistem seu público. Parabéns!”.

Usuário dos serviços, o diretor do JI, Carlos Frazão também mostrou gratidão ao trabalho exercido pela classe na cidade. “Sou muito grato ao serviço de mototáxi, pois não tenho condução e sempre são eles quem me atendem a qualquer hora. Nunca tive problemas com nenhum deles. Parabéns presidente Babá Tupinambá e toda a classe trabalhadora”.

O presidente Babá Tupinambá enaltece que se orgulha de fazer parte de uma associação que luta todos os dias pelo pão de cada dia e reforça sua dedicação em fazer sempre o melhor pela classe. “Apesar do primeiro ano, Graças a Deus e alguns parceiros muitos já conquistamos para melhoria de nossa Cooperativa dos Moto Taxistas, mas vamos além, e lutar cada vez mais para que essa classe seja cada dia mais valorizada. Parabéns a todos nós Moto Taxistas e podem contar sempre comigo!”, conclui o presidente.

