Coopmoto passa por modernização e facilita serviço a associados

A Cooperativa Mista dos Moto Taxista de Parintins – Coopmoto, passa por modernização e a partir desta terça-feira, 19 de maio, a Cooperativa dispõe de um sistema inovador para pagamento das mensalidades de seus associados através do uso da maquineta de cartão de crédito e débito.

Segundo o presidente da Coopmoto, Babá Tupinambá, “além do pagamento em dinheiro, agora os nossos associados podem realizar o pagamento de suas mensalidades pelo cartão de crédito ou débito. Nesse momento de pandemia, a iniciativa segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde – OMS, e é uma maneira de facilitar o pagamento de mensalidade dos nossos associados sem correrem risco de contaminação”.

Babá Tupinambá afirma que futuramente a população também poderá fazer o pagamento de suas corridas aos moto taxistas pelo uso da maquineta. “Estamos tentando fechar parceria para que todos os associados possam ter essa maquineta. Eles receberão treinamentos para uso da tecnologia de forma ágil e segura, facilitando às pessoas que usam o nosso serviço poderem realizar o pagamento também no cartão”.

O presidente conclui que todos temos que nos modernizar. “Hoje, Parintins necessita que além do pagamento em dinheiro, disponibilizamos o uso da maquineta aos nossos usuários, principalmente no período do festival folclórico e da festa de Nossa Senhora do Carmo, onde a cidade recebe um grande número de visitantes”.

Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação