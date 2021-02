Coopmoto recebe doação de 200 garrafas de álcool 70% da Primeira Igreja Batista De Parintins

Contribuindo mais uma vez com a segurança de seus associados em meio a pandemia do coronavírus (Covid-19) em seus trabalhos diários, o presidente da Cooperativa dos Mototaxistas de Parintins (Coopmoto), Babá Tupinambá, anunciou nesta sexta-feira, 12 de fevereiro, a doação de 200 garrafas de álcool 70% feita pela Primeira Igreja Batista de Parintins. A doação foi entregue pelo pastor Elmer Lessa, nesta sexta-feira (12/02), no escritório da Coopmoto, localizado na rua Geny Bentes (em frente a feira de peixe perto da ponte Amazonino Mendes).

“Só temos a agradecer a Deus e a parceria com a primeira Igreja Batista de Parintins, na pessoa do pastor Elmer Lessa, que tem nos ajudado no nosso trabalho a frente da Coopmoto, com doações que objetivam manter a segurança dos nossos associados no exercício de seus trabalhos diários nesse tempo de pandemia, primeiro com as máscaras de proteção (2020) e agora, com as garrafas de álcool 70%”, agradece Babá Tupinambá.

Assessoria

Fotos: Divulgação