Coordenação da Copa Santa Clara de Ruas leva cesta básica às famílias participantes nesse domingo

Com apoio de amigos e empresários, a coordenação da IV edição da Copa Santa Clara de Futebol de Ruas (paralisada no mês de março, devido a pandemia do novo coronavírus) realiza nesse domingo, 14 de junho, uma ação solidária que levará cestas básicas às famílias participantes da disputa 2020 que precisam de apoio nesse momento de pandemia.

De acordo com o coordenador da competição, Josafá Guimarães o ‘Balaio’, a ação tem o objetivo de ajudar as famílias dos atletas que são residentes do bairro Santa Clara e que realmente precisam, indicados pelos dirigentes de clubes. “Entramos em contato com os representantes das equipes das Ruas que nos indicaram o número de famílias que realmente precisam das cestas básicas. Fizemos o mapeamento, para entregarmos nesse domingo, obedecendo todas às normas de prevenção como uso de máscara e mantendo o distanciamento na hora da entrega”, explicou.

Josafá Guimarães agradecer aos amigos, dirigentes dos clubes e empresário (patrocinadores) da Copa que “além de nos ajudarem a incentivar o esporte e lazer no bairro, junto conosco se sensibilizaram e não mediram esforços para ajudar com doação das cestas básicas que vão atender todas as ruas. A ação é extremamente importância nesse momento em que passamos para ajudarmos jogadores e familiares aqui do bairro, participante da Copa”.

Apesar da expectativa para o retorno da disputa esportiva, Balaio pede aos jogadores que continuem se prevenindo com o uso de máscara, álcool em gel, higienização das mãos com água e sabão e só sair de casa se realmente for preciso. “Vamos colaborar para que tudo isso passe logo, para que possamos retomar nossa competição e também proteger o próximo e nossos familiares”, concluiu.

Colaboradores da ação solidária:

-Site Amazonas Noticias

– Gogó de Ouro

– MS Promotora

– Romero

– Dodó

– Abecassis Frete

– Kátia e Valdemar

– Eider Xarope

– Jajá (Semosp)

– Além dos dez dirigente de clubes:

Rua Allan Kardec =Tina

Rua Isabel Belém = Paty

Rua Desembargador J. Correa1e 2 = Naldo e Elizeu

Rua Padre Martins 1 e 2 = Neyk e Diego

Rua E. Prado = Rainer e Filipe

Rua Edilce Baranda = Leandro

Rua Nakauth = Alex Rato

Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação