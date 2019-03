Copa Alvorada define primeiros semifinalistas nesta quinta-feira

A emoção não para! Quatro jogos (dois pelo naipe masculino e dois pelo feminino) movimentarão Parintins nesta quinta-feira, 21 de março. A rodada decisiva no ginásio Elias Assayag, define os primeiros semifinalistas nos dois naipes da Copa Alvorada de Futsal 2019.

Pelo naipe feminino: Vitória Parintins e Atlético Futsal abrem a disputa esportiva da noite. No primeiro jogo, o Atlético venceu por 4 a 1 o Vitória, e agora, joga pelo empate para avançar para a próxima fase.

No segundo jogo, por ter vencido o time de Bahamas pelo placar de 4 a 1 no jogo de ida, As Santistas entram em quadra precisando somente de um empate para garantir a vaga.

“No masculino e no feminino, quem venceu a primeira partida joga pelo empate na noite de quinta-feira (segundo jogo). Já quem perdeu o jogo de ida, só a vitória interessa, não importa o placar, para levar a disputa da vaga para as penalidades”, explica o coordenador da competição, Nelselino Santarém.

Pela disputa masculina, Casa Sony entra em quadra em busca da vitória, por ter perdido a primeira partida para Fábrica de Gelo Idemar/União BAE por 2 a 1. A Fábrica de Gelo/União BAE joga pelo empate para avançar para a semifinal.

O outro semifinalista, sai do confronto entre Esporte Clube Navio Parintins e Barreirinha. No primeiro jogo do clássico intermunicipal, deu Parintins, com a vitória do Navio Parintins pelo placar de 3 a 0.

Rainha da Copa

A beleza das rainhas da Copa também entram em quadra nessa quinta-feira com a primeira eliminatória da semifinal do concurso.

Em busca da coroa de 2019 desfilam na passarela do ginásio Elias Assayag, Carliane Nunes (Idemar União Barreirinha), Aline Evelyn (Casa Sony), Thaís Souza (E. C. Barreirinha) e Ingrid Barbosa (Peladeiros). “Nesta fase semifinal haverá uma dinâmica diferente de apresentação e modificação no vestuário das candidatas”, afirma o coordenador do evento, Eldiney Alcântara.

A outra eliminatória que define as finalistas, acontecem no dia 26 com o fesfile das rainhas Nívea Guimarães (União Nhamundá), Emily Brandão (Perebas), Jaciara Guerreiro (Real Madrid Farense), Jéssica Jacaúna (EMEC) e Mariza Gomes (Clube da Bola). “Cinco mulheres serão classificadas para a final do concurso, agendada para o dia 9 de abril. A vencedora desse ano receberá a coroa e a faixa das mãos da Márcia do Carmo (Fazenda Nogueira), Rainha da Copa Alvorada 2018”, conclui o coordenador do concurso.

Fotos: Arleison Cruz

Texto: Kedson Silva/JI