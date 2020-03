Copa Alvorada: quatro times e quatro candidatas avançam à fase decisiva

12 de março, em mais uma quinta-feira de Copa Alvorada de Futsal (CAF-2020), o Ginásio de Esportes Elias Assayag foi palco para quatro partidas decisivas, da fase classificatória, e para a segunda eliminatória do concurso à rainha da competição. Grandes jogadas, muitos gols e, claro, charme e simpatia ao torcedor que compareceu em ótimo número para prestigiar o evento.

A rodada começou com o duelo feminino entre Atlético Futsal e Minas Tracajá. O confronto foi encarado como decisão pelos dois lados, pois quem vencesse garantia a vaga na fase decisiva. No final da partida, predominou a eficiência das atletas do Atlético, que venceu por 3 a 0, e avançou mais um degrau rumo ao título da categoria.

Depois, foi a vez dos homens entrarem em quadra. No embate pelo grupo C, Emec Futsal, do bairro Emílio Moreira, de Parintins (AM) venceu o Liverpool, de Faro (PA) pelo placar de 4 a 2. O resultado positivo foi suficiente para o time agarrar uma vaga na fase decisiva do torneio. Agora, o clube jogará as quartas de final contra o Navio Parintins (atual campeão). O elenco paraense se despede do torneio.

Na sequência da rodada, um jogo de um time só. A equipe do Real Parintins não viu a cor da bola, e foi derrotada pelo placar de 10 a 0 pelo Canto da Amizade, de Nhamundá. Com o resultado negativo, o time parintinense se despede da competição. Por outro lado, o time visitante se mantém vivo na disputa pela classificação, e enfrenta na última rodada, o Esporte Clube Ramalho, de Maués, pela disputa da última vaga do grupo D.

Depois desse jogo, a quadra do Elias Assayag se transformou em passarela. Oito candidatas, do Grupo 02, disputaram a segunda eliminatória do Concurso Rainha da Copa Alvorada 2020. Foram elas: Eduarda Feijó (Arsenal Nhamundá), Kleisy Ribeiro (Casa Sony), Thaís (Liverpool), Bruna de Souza (Emec Futsal), Ellen Cristina (Real Parintins), Gabriele Nunes (Peladeiros), Denyse Moreira (Navio Parintins) e Natália Brito (Canto da Amizade).

Após as apresentações foram classificadas para a semifinal do grupo, a serem realizadas no dia 31 de março, as seguintes candidatas:

– Denise Aguiar (Navio Parintins)

– Kleisy Tavares (Casa Sony)

– Bruna Fragata (Emec)

– Thaís Vitória (Liverpool)

Depois da performance das candidatas, as emoções do futsal ditaram o clima no ginásio, com um embate equilibrado entre Casa Sony, de Parintins, e Arsenal, de Nhamundá. Os dois times já entraram em quadra classificados, porém disputaram lance a lance a primeira colocação do Grupo A. Com um gol no primeiro tempo, e dois na etapa final, o clube da ilha assegurou a liderança, com 9 pontos. O jogo também marcou o último confronto do grupo A, com ambas equipes classificadas.

A Copa Alvorada de Futsal retorna na próxima terça-feira, 17, com os seguintes confrontos:

Navio Parintins x The Red Delvis (Grupo B)

Liverpool x Ariramba (Grupo C)

Canto da Amizade x Ramalho (Grupo D)

A Copa Alvorada de Futsal (CAF-2020) é realizada pela Fundação Evangelli Nuntiandi e pelo Sistema Alvorada de Comunicação, em parceria com a Federação Amazonense de Futsal (FAFS). Todas as partidas são transmitidas ao vivo pela da Rádio Alvorada FM 100,1 e pelo Facebook na página Sistema Alvorada de Comunicação.

Texto: Marcos Felipe

Fotos: Renan Mota