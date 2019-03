Copa Alvorada retoma disputa com jogos decisivos

Passado o período carnavalesco, a maior competição de futsal do interior do Estado do Amazonas, a Copa Alvorada, retoma disputa no naipe masculino, na noite de hoje (07 de março) no ginásio de Esportes Elias Assayag. No primeiro jogo válido pelo grupo C, a equipe atual campeã da Copa e já classificada Seleção de Terra Santa jogará contra o Atlético Juruti que precisa da vitória ou de um empate para avançar para a próxima fase.

De olho na liderança e na classificação da chave D, no segundo jogo, o Perebas Futsal encara o Real Parintins que ainda não somou ponto na competição. Fechando os jogos da noite, agora pela chave A, o já classificado elenco da Fábrica de Gelo Idemar/União BAE entra em quadra para manter os 100% de aproveitamento na competição, desafiando o já eliminado time dos Peladeiros.

A noite esportiva também será abrilhantada com mais uma eliminatória do Concurso que escolherá a nova rainha da Copa.

