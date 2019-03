Copa Alvorada: Terra Santa e Nhamundá jogam em casa nesse final de semana

Tweet no Twitter

Por terem feito melhor campanha na fase de grupos, o atual campeão da Copa Alvorada (Terra Santa) e o estreante Arsenal Nhamundá jogam em casa nesse final de semana, em jogo (de ida) válido pelas quartas de final da maior competição esportiva do interior do do Amazonas.

Diante de suas torcidas, Terra Santa encara o União Nhamudá no sábado (23 de março) e o Arsenal Nhamundá enfrentará o time parintinense do Perebas Futsal no domingo (24).

Na embarcação Dona Eva, a caravana parintinense com torcedores e atletas sairá do Porto de Parintins rumo a terra das Icamiabas às 23h de hoje.

O jogo de volta que define os outros dois semifinalistas do naipe masculino, acontece na terça-feira (26) no ginásio de esportes Elias Assayag, em Parintins.

Na terça- feira, Corinthianas e Unidas por Nhamundá também jogam valendo uma vaga na semifinal do naipe feminino.

Foto: Arleison Cruz

Kedson Silva/JI