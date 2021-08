Copa dos Rios Sub-23: Parintins e Barreirinha tem jogo decisivo neste sábado (28)

Válida pela partida de volta da Copa dos Rios de Futebol Sub-23, Parintins e Barreirinha voltam a se enfrentar na tarde deste sábado, 28 de agosto, no Estádio Tupy Cantanhede – “Tupyzão”, na terra dos Bois Caprichoso e Garantido. Por ter vencido o primeiro confronto por 2 a 0, o selecionado barreirinhense pode até perder por um gol de diferença que garante a vaga para a próxima fase da copa.

Segundo o preparador físico, Jorge Pimentel, para o jogo de sábado, o selecionado barreirinhense terá reforços, com a estreia do jogador Henrique e o retorno dos atletas “Caramelo” e Walber (ambos recuperados de lesão).

Pelo lado parintinense, o presidente da Associação da Liga Esportiva de Parintins – ALEPIN, Cleandro Fontenelle, afirma que “tivemos uma semana intensa de preparação ao comando do professor Kedson Matos e do preparador físico Elke Matos, procurando acertar o que deu errado no jogo passado e para aproveitarmos melhor as oportunidades de gols e buscar o resultado. Será uma luta do início ao fim!”.

Kedson Silva/JI

Foto: Reprodução Internet