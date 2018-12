Copa Parintins de Futebol de Base na reta final

Além do campeão da categoria fraldinha, a rodada dessa segunda-feira (03) da Copa Parintins de Futebol de Base também define os finalistas das disputas nas categorias pré-mirim e mirim. Iniciando às 18h, no estádio Tupi Cantanhede, Nossa Senhora das Graças e Escolinha Parintins decidem o título da primeira edição na categoria fraldinha.

Em busca de uma vaga na final da categoria pré-mirim, Show de Bola enfrentando a Escolinha Parintins e Nossa Senhora das Graças encarando os Craques do Futuro jogam às 18h40min em partidas válidas pela semifinal da competição.

A outra semifinal, agora na categoria mirim, disputam Taveira Kid’s x Irmã Cristine e Real Madruga contra Colégio do Carmo, em confrontos marcados para às 19h30min.

A rodada finaliza com a partida da categoria infantil com o jogo entre Real Madruga e Irmã Cristine. “Nessa categoria por termos somente quatro equipes (Atlético Zé-Miri, Taveira Kid’s, Real Madruga e Irmã Cristine) o campeão será definido nos critérios de pontos corridos (jogam todos contra todos e quem obtiver a maior pontuação será o vencedor)”, explica sobre a disputa da categoria, o coordenador do evento esportivo, professor Zequinha Pimentel.

“A competição vai chegando ao seu final e Graças a Deus deu tudo certo e a competição é avaliada como sucesso principalmente junto aos pais, dirigentes de clubes e pelos atletas. Só temos a agradecer os academicos da Unopar pelo apoio, aos pais dos atletas e a Prefeitura Municipal através dos coordenadores da Semjuv, Valdete Prestes, Jamil Medeiros e Tristão Cruz”, concluiu Zequinha.

A competição encerra na quarta-feira, 05/12 com as finais do pré-mirim, mirim e com o jogo entre Taveira Kid’s e Atlético Zé-Miri que também decidirá o campeão da categoria infantil.

Texto: Kedson Silva/JI