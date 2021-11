Copa Parintins de Futebol tem prosseguimento neste sábado (06/11)

Mais quatro equipes estreiam pela fase classificatória na Copa Parintins de Futebol, neste sábado, 06 de novembro, no estádio Tupy Cantanhede o “Tupyzão”. Com entrada gratuita e marcada para às 18h30min, a rodada do final de semana inicia com os jogos da Chave B, entre Estrela e São Vicente.

Pela Chave (D), no último confronto da noite, Sul América x São Paulo, se enfrentam em busca da vitória e a classificação à próxima fase.

A disputa da Copa Parintins de Futebol é promovida pela Liga Esportiva de Parintins – ALEPIN, com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV.

Texto e foto: Kedson Silva/SEMJUV