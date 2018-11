COPA PARINTINS TEM RODADA DECISIVA NESTA QUARTA-FEIRA

A rodada desta quarta-feira, 28, define as quatro equipes classificadas na categoria mirim e infantil para a semifinal da Copa Parintins de Futebol de Base. Os jogos iniciam às 18h com os seguintes confrontos:

18h: Grupo A (mirim): Escolinha Parintins x Real Madruga

18:50h Grupo B (mirim): Colégio do Carmo x Irmã Cristine

Grupo A (mirim): Taveira Kid’s x Itaúna

19:40h (infantil): Atlético Zé Miri x Real Madruga

Na responsabilidade do professor Zequinha Pimentel com apoio da Prefeitura de Parintins através da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjuv), a competição acontece nas segundas, quartas e sábados no estádio Tupi Cantanhede com a participação de dezoito equipes com disputada nas categorias fraldinha, pré-mirim, mirim e infantil.

Resultado dos jogos da rodada de segunda-feira, 26:

Pré-Mirim: Escolinha Parintins 02 x 00 N.S. das Graças

Mirim: Show de Bola 05 x 00 Escolinha Parintins

Infantil: Real Madruga venceu por w.o a equipe do Itaúna que não compareceu a disputa.

Kedson Silva/JI