Copa Santa Clara das Empresas e disputa Máster canceladas em 2020

Um dos dois grandes eventos esportivos de Parintins, a Copa Santa das Empresas que movimenta a Arena Joca (antigo campo do Matadouro), bairro Santa Clara nos finais de semana, e o Campeonato de Máster “Quem Ganha Com Isso é Parintins” estão cancelados devido a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). A decisão foi anunciada pelos coordenadores Hemerson Carlos (Santa Clara) e Nill Lima (Máster) pelas redes sociais.

De acordo com o comunicado de cancelamento da disputa empresarial 2020, a decisão foi tomada devido a pandemia (Covid-19), e por medida de segurança em respeito a vida de todos que se envolvem nessa competição que é umas das maiores realizadas no município, pela fato, de não haver vacina e a não liberação por parte do Comitê de Combate ao Coronavírus que tem a frente a Prefeitura de Parintins, maior patrocinadora do nosso evento esportivo.

Já pela disputa Máster que chegaria a IV edição, Nill Lima comenta que “é por questão de segurança, para preservar a saúde e a vida dos nossos atletas que são do grupo de risco (40 anos ou +), por ainda não termos uma vacina, evitando qualquer fatalidade com o próximo. Se Deus quiser retornaremos em 2021”.

Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação