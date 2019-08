Copa Santa Clara de Empresas inicia e reúne mais de 500 atletas

Com um expressivo número de equipes e atletas, iniciou neste domingo, 04 de agosto, a VI Copa Santa Clara de Futebol de Empresas. A competição reúne cerca de 550 atletas distribuídos em 32 equipes. É um dos maiores eventos esportivos em número de jogadores do Baixo Amazonas. Os jogos acontecem na Arena Joca (campo do matadouro), bairro Santa Clara.

Neste domingo aconteceu o torneio de abertura com participação das equipes inscritas e um público fiel, moradores do bairro Santa Clara e de demais localidades da cidade e do interior, uma vez que equipes de Vila Amazônia e Paraná do Ramos participam da disputa. Segundo o coordenador da Copa, Hemerson Carlos, o evento atingiu um novo e maior patamar. “A Copa Santa Clara de Empresas se tornou num grande evento do Baixo Amazonas, que traz 32 equipes para o município. Vamos fazer uma grande competição”, destacou.

O torneio iniciou as 14h e se estendeu até às 21h com quase 30 partidas realizadas. Após a maratona de jogos, a equipe Lua Modas foi a vitoriosa e estreia na competição de forma positiva. O primeiro dia atraiu muitos expectadores que lotaram as duas arquibancadas e demais laterais do campo. O local foi reformado pela Secretaria de Obras para receber jogadores e torcedores.

Benjamim Maciel, membro da coordenação, informa que os jogos da VI Copa Santa Clara serão realizados aos domingos a partir das 8h, na arena Joca. “A ideia é realizar um dia inteiro de competição. A previsão é ter três meses de disputa e movimentar o município de Parintins”, finalizou.

Por Eldiney Alcântara