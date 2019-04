Copa Santa Clara de Futebol das Ruas tem rodada decisiva nesse domingo

A quinta e última rodada da primeira fase da Copa Santa Clara de Futebol das Ruas acontece nesse domingo (21/04), na Arena Joca, antigo campo do Matadouro com os seguintes jogos:1°Jogo (14h) J. P. Azedo x Edilce Baranda1



2° Jogo (15h): Nakauth x Isabel Belém



3° Jogo (16h): D. João Correia2 x Eurípides Prado



4° Jogo (17h): Edilce Baranda2 x D. João Correia1



5° Jogo (18h): Alan Kardec x Padre Martins

De acordo com o coordenador da competição, Josafá Guimarães o Balaio, a rodada define os oito classificados à próxima fase.

Tabela de Classificação:

GRUPO A

1° Edilce Baranda2: 09 pontos

2° Nakauth: 07 pontos

3° Alan Kardec: 07 pontos

4° J. Prestes Azedo: 05 pontos

5°- D. João Correia2: 01 ponto



GRUPO B

1° Isabel Belém: 08 pontos

2° D. João Correia1: 07 pontos

3° Edilce Baranda1: 06 pontos

4° Padre Martins: 04 pontos

5° Eurípides Prado: 02 pontos

Segundo Balaio, as ruas Edilce Baranda2, Nakauth, Alan Kardec, J. Prestes Azedo pela chave A e Edilce Baranda1, Isabel Belém, D. João Correia1 pela chave B, matematicamente já garantiram vaga a próxima fase. “A rodada do próximo final de semana define o último classificado. Na rodada de domingo, a rua Eurípides Prado com dois pontos ganhos precisa vencer o time da D. João Correia2 (já eliminada) e torcer por um tropeço da rua Padre Martins que com quatro pontos precisa da vitória sobre a rua Alan Kardec para lhe garantir na disputa ou um resultado negativo do selecionado da Eurípides Prado”, explica a luta pelo última vaga, Balaio.

Kedson Silva/JI