Coreógrafos, Irmãos Cabral abraçam pré-candidatura de Babá Tupinambá

Peças importantes na cultura parintinense, com criação de movimentos sincronizados que abrilhantam o festival da Ilha Tupinambarana, os irmãos Rogério (D) e Rodrigo Cabral (E) abraçaram a pré-candidatura do empresário Babá Tupinambá para a disputa do pleito que ocorrerá no mês de novembro.

“Babá Tupinambá foi uma peça importante para a revolução do nosso festival quando era presidente do boi contrário (Caprichoso). Ele também é um grande incentivador da nossa cultura, por isso eu e o meu irmão (Rogério) abraçamos sua pré-campanha, pelo fortalecimento da nossa cultura, seja ela, azul ou vermelha na Câmara”, destacou o apoio Rodrigo Cabral.

Já Rogério, enaltece que acompanha de perto a luta de Babá Tupinambá, “sei o quanto ele é dedicado e o quanto se entrega por uma luta para o bem comum, prova disso é a organização e a valorização da classe dos mototaxistas. Acredito que ele (Babá) vai fazer diferente de muitos que por ai passaram e que será um bom representante do povo”.

O pré-candidato agradece o apoio dos coreógrafos e o carinho que tem recebido de populares nos quatro cantos da cidade. “Eu fico muito feliz pois tenho recebido muitos apoios nesse início de caminhada política. Isso me fortalece e aumenta a minha responsabilidade, de fazer diferente, nessa luta por uma Parintins cada vez melhor para todos nós”, exalta Babá.

Da Redação/JI

Foto: Divulgação