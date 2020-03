Coronavírus: Câmara de Parintins indica ao Executivo Municipal medidas emergenciais

Preocupados com os impactos negativos decorrentes da pandemia de Coronavírus (Covid-19), em particular às famílias com maior vulnerabilidade social, os vereadores de Parintins da Câmara Municipal de Parintins, em conversa Whatsapp, pontuaram sobre ideias na tentativa de minimizar algumas consequências sociais.

Os parlamentares apresentaram quatro indicações à Prefeitura de Parintins, por meio do Ofício nº 025/2020. Entre as medidas emergenciais estão: 1. Suspensão de cobrança de faturas por parte do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), durante 60 dias; 2. Intermediação junto ao Governo do Estado e empresa de fornecimento de energia também para suspensão de cobrança de faturas também pelo mesmo prazo; 3. Antecipação do pagamento de salários de professores rurais; distribuição da merenda escolar armazenada, visto que as atividades estão paralisadas, para pessoas em situação de instabilidade, ou até mesmo para os próprios alunos e seus familiares.

As propostas visam ajudar algumas famílias carentes e ainda colaborar com a gestão municipal a atender os anseios da população, principalmente aos mais afetados.

Câmara de Parintins faz contribuição de materiais aos hospitais do município

Nesta quinta-feira, 26 de março, a Câmara Municipal de Parintins destinou cestas de alimentação e materiais de higiene e limpeza para os hospitais do município. O Presidente Telo Pinto (PSDB), em decisão coletiva com os demais parlamentares e servidores, enviou os materiais aos hospitais Jofre Cohen e Padre Colombo, para ajudar nas necessidades mais urgentes durante a luta contra o coronavírus.

O vereador explicou que, diante da suspensão dos trabalhos internos da Casa Legislativa, a iniciativa da Câmara Municipal foi dispor os materiais de consumo do local, que seriam utilizados nos próximos 15 dias, para auxiliar na contenção do Covid-19. Além disso, foram adquiridas maiores quantidades de gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza, para integrar a contribuição.

Assessoria de Comunicação da CMP