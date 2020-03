Coronavírus: Presidentes dos bumbás de Parintins adiam festa de lançamento de CDs

Seguindo as determinações da Organização Mundial de Saúde (OMS), e do decreto municipal anunciado em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 16, pelo prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, de prevenção ao coronavírus Covid-19, os presidentes dos bumbás, Fábio Cardoso (Garantido) e Jender Lobato (Caprichoso) comunicaram o adiamento das festas lançamento de CDs que estavam marcadas para o dia 28 de março, para uma nova data ainda a ser definida.

Pelo lado azul, a Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso informa as pessoas que adquiriram mesas, ingressos e camarotes para a Festa de Lançamento do Álbum: Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito, que ninguém será lesado ou prejudicado, uma vez que eles terão validade para a data a ser divulgada nos próximos dias.

Já a Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido por meio da sua diretoria, comunica a sua nação vermelha e branca, a festa de lançamento do CD “Somos o Povo da Floresta”, assim como toda programação relacionada a Semana Vermelha foi adiada, com exceção do início das vendas da camisa oficial que segue confirmada para dia 27 de março. O lançamento do CD Oficial do Boi Garantido acontecerá junto com a Alvorada Vermelha, dia 30 de abril.

A diretoria também lembra que os demais grandes eventos como Alvorada vermelha e Festival Folclórico de Parintins, entre outros em Manaus, estão confirmados, até segunda decisão.

