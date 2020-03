Coronavírus: Saullo Vianna solicita ao Governo que adote apresentações culturais online

O presidente da Comissão de Promoção Social e Cultural da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Saullo Vianna (PTB) sugere, por meio de indicativo ao Governo do Estado do Amazonas, que seja feito o lançamento de Edital de Seleção de incentivo à cultura. A iniciativa do parlamentar tem como finalidade, oferecer cultura e arte online durante o período de reclusão para evitar a propagação do Covid-19, popularmente conhecido como Coronavírus.

No ofício encaminhado ao governador Wilson Lima, Saullo explica que a relevância do tema, faz-se necessária como medida de valorização dos artistas locais, que devido às recomendações previstas no Decreto no. 35.660, de evitar aglomerações, estarão impedidos de realizar shows e apresentações com público.

“Nossa preocupação central é com a saúde de todos, mas não podemos ficar indiferentes à perda de setores nesse período em que não se recomenda contato social e aglomerações, e sem dúvida, o cultural e o turístico estão entre os mais afetados. O Edital de Seleção de artistas para apresentação via internet se justifica como alternativa de continuidade à difusão cultural fomentada pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa”, explica o deputado.

Saullo frisa que no edital estão relacionadas as modalidades e categorias bem como as especificações e o pedido para divulgação da legenda do conteúdo gerado durante as apresentações online #VivaACulturaDoAmazonas.

Mahira Maia/Gabinete do deputado Saullo Vianna

Postado por Carlos Frazão/JI