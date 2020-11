CORONAVÍRUS TEM 8 LINHAGENS CIRCULANDO PELO AMAZONAS, DIZ FIOCRUZ

Nas últimas 24 horas Parintins registrou 9 novos casos de contaminação e 27 casos tratados. Não ocorreu óbito. 22 pacientes estão internados (CVS Parintins)

Um estudo da Fiocruz mostra que atualmente circulam no Amazonas oito linhagens do novo coronavírus. Em julho, haviam três linhagens identificadas.

Segundo a Fiocruz, os dados foram coletados em 18 município do Estado, que até esta segunda (16) registrou 169 mil casos confirmados de covid-19.

As linhagens circulam por Manaus, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Iranduba, Parintins, Anori, Autazes, Careiro, Itacoatiara, Jutaí, Lábrea, Manaquiri, Manicoré, Maués, Nova Olinda do Norte, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá e Tabatinga.

Entre as linhagens, quatro ainda não havia sido registrada no Brasil. Identificadas como B.1.107; B.1.111; B.1.1.2; e B.1.35 estes circularam pela Dinamarca, Colômbia, Reino Unidos, País de Gales, respectivamente.

O estudo constatou que o vírus entrou no Amazonas a partir de diferentes origens pelo menos uma oito vezes. Com esses dados é possível ajustar os protocolos de diagnósticos.

Fonte: Fiocruz

Postado por Carlos Frazão/JI