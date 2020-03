Corpo de Fuzileiros Navais celebra 212 anos de criação

O Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), parcela integrante da Marinha do Brasil (MB), celebra nesta quinta-feira (05), 212 anos de criação. O evento contará com a presença do Ministro da Defesa, Fernando Azevedo; e do Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior, além autoridades civis e militares, na Fortaleza de São José (RJ).

O CFN é formado exclusivamente por militares profissionais. Conforme preconizado na Estratégia Nacional de Defesa, é uma força estratégica, de pronto emprego e de caráter expedicionário.

Encontra-se presente em todo o território nacional, tanto no litoral, quanto nas regiões ribeirinhas da Amazônia, Pantanal, Caatinga Selva, regiões semiáridas entre outras.

Atuando em tempos de paz na segurança das instalações do Mar, no apoio às forças de segurança e no auxílio a populações carentes através de ações cívico-sociais desenvolvidas regionalmente pelos Distritos Navais.

No exterior, zela pela segurança das embaixadas brasileiras na Argélia, Paraguai, Haiti e Bolívia. Participou de todos os conflitos armados da História do Brasil.

Teve atuação destacada nas operações de paz, como no Haiti (2004-2017); nas operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e na segurança dos Jogos Olímpicos Rio-2016, dentre muitas outras.

Mais recentemente, os Fuzileiros Navais atuaram na Operação Verde Brasil, combatendo as queimadas e o desmatamento na Amazônia Verde; na Operação Amazônia Azul, combatendo as consequências do crime ambiental causado pelo derramamento de óleo no litoral brasileiro; na Operação Regresso, realizando a descontaminação do pessoal e material envolvidos no resgate e na quarentena dos brasileiros repatriados da China; e na Operação Mandacaru, GLO no Ceará.

ADSUMUS!

O lema do Corpo de Fuzileiros Navais é “ADSUMUS”, expressão em latim que, na língua portuguesa, significa “Aqui estamos!”.

O lema surgiu no ano de 1958, próximo às comemorações do aniversário de 150 anos do CFN, quando o almirante-de-esquadra (FN) Leônidas Telles Ribeiro pediu a sua esposa, sra. Violeta Telles Ribeiro, que sugerisse algo apropriado para ser usado. Após o almirante haver saído para uma caminhada, D. Violeta redigiu o seguinte texto:

“ Nesta hora de júbilo e orgulho em que o Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil comemora seus 150 anos, não há de faltar à gloriosa corporação o panegírico merecido de seus feitos de honrosa tradição. Mas, além disso, será imprescindível que se ofereça ao homenageado um presente, algo que marque de maneira expressiva os feitos gloriosos de sua História. Vamos dar-lhe uma divisa. Qual a divisa apropriada para os Fuzileiros do Brasil? “ADSUMUS”, ou seja, aqui estamos, prontos para servir, lutar e vencer. Há 150 anos está gravado em cada coração fuzileiro o seu lema. Esta é a divisa do Corpo de Fuzileiros Navais do BRASIL: ADSUMUS.

