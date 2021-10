Corrida Ciclística e Pedestre Cidade de Parintins reunirá campeões regionais e nacionais

Alguns dos grandes fundistas da corrida pedestre a nível regional e nacional já estão no município, e vivem na expectativa da disputa da Corrida Ciclística e Pedestre Cidade de Parintins, que acontece no dia 15 de outubro, em comemoração ao Aniversário de 169 anos da cidade. Nomes como do venezuelano, Eudir de Jesus Piamo (Campeão da Maratona Internacional de Manaus), dos atuais campeões da Meia Maratona de Oriximiná, atletas José Maria de Almeida e a esposa Adriana Lopes de Farias (natural de Macapá), já iniciaram os trabalhos físicos visando a disputa.

Segundo Jesus Piamo, hoje, muitos atletas de todo o Amazonas e de vários lugares do Brasil, inclusive, outros atletas venezuelanos devem desembarcar no município para a disputa dos 10km. “Fico muito contente com a participação. Vamos fazer um evento internacional, estou aqui para competir e lutar por pódio”, destacou.

De acordo com dados da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV, mais de 150 atletas já confirmaram participação nas corridas. Promovido pela Prefeitura de Parintins, as inscrições estão sendo feitas no ginásio Elias Assayag e encerram às 16h desta quinta-feira, 14 de outubro.

Texto e Foto: Kedson Silva/Secom