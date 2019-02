Corte do Carnailha 2019 é escolhida durante 2º Feirão dos Blocos

O Rei Momo, a Rainha dos Irreverentes e Rainha da Chave Especial foram escolhidos na noite de sábado (23), durante o 2º Feirão dos Blocos, na Praça Cristo Redentor. Hugo Santos foi eleito pela segunda vez consecutiva como Rei Momo, Yanka Yaumy do Bloco Chitara da Chapada foi eleita Rainha dos Irreverentes e a escolhida da Chave Especial foi Denise Li Moreira, da Banda Bad Boy.

A premiação foi entregue pelo prefeito em exercício Tony Medeiros. Ao todo 24 candidatos disputaram a corte do Carnailha, seis candidatos a Rei Momo, 10 candidatas disputaram a coroa dos Irreverentes e oito da Chave Especial.

De acordo com o regulamento o bloco que não inscreveu sua rainha perde três décimos na contagem dos pontos da Avenida.

Um grande público compareceu para prestigiar seus favoritos. A festa começou as 21h e contou com Djs, Banda 2k12, esquenta do Carnaboi com Edmundo Oran e Israel Paulain, e terminou com o show de Carlinhos do Boi, ‘O Doutor do Arrocha’.

Bruna Karlla/Sectur/Secom

Fotos: Arleison Cruz