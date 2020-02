Corte do Carnailha 2020 é escolhida durante 1º Feirão dos Blocos

O Rei Momo, as Rainhas dos Irreverentes e Rainha da Chave Especial foram escolhidos na madrugada deste sábado (09), durante o 1º Feirão dos Blocos, realizado no Show Clube Ilha Verde.

Matias Rodrigues Neto foi eleito como Rei Momo. Yanka Yaumy do Bloco Chitara da Chapada e Priscilla Mollinary do Bloco Invasão na Folia empataram, e como no regulamento não constava critério de desempate, as duas foram eleitas Rainhas dos Irreverentes.

Yanka Yaumy sagrou-se bicampeã e afirma que não foi fácil a competição. “Eu fico muito honrada em participar novamente do concurso da corte do Carnailha e agora ser bicampeã. Confesso que tiveram muitas candidatas fortes e não foi fácil, busquei me superar e a coroa continua comigo”, disse a rainha da Chitara.

A rainha do bloco Invasão na Folia, Priscilla Mollinary, não deixou por menos, mostrou garra e irreverência em busca do título e agradeceu a todos que contribuíram com mais essa vitória.

A escolhida da Chave Especial foi Victória Aleixo, do bloco Bad Boy, que pelo quarto ano consecutivo tem suas candidatas eleitas Rainha do Carnailha.

A manauara que também já desfila pela escola Vitória Régia, afirmou que após indicação para ser rainha da Bad Boy, abraçou a oportunidade para vir participar pela primeira vez do Carnailha. “Muitos obstáculos até chegar aqui, mas tudo valeu a pena. Quando vem o resultado da sua persistência é maravilhoso. Foi uma indicação e aceitei com todo amor e carinho e estou me sentindo realizada por representar a realeza parintinense”, ressaltou.

O prefeito Bi Garcia afirmou que o evento superou as expectativas e o concurso da Corte Real só engrandece o Carnailha, considerado a segunda maior festividade do município. “Um sucesso total, público bastante grande em um evento que há de se consolidar cada vez mais e que vem crescendo a cada ano para se tornar o maior carnaval do estado do Amazonas, como o Carnaboi. Aproveito para convidar você a fazer parte dessa linda festa que além de proporcionar muita alegria e diversão, é um dos mais importantes produtos culturais de nossa cidade”, disse.

Bruna Karla/SECTUR/SECOM

Fotos: Arleison Cruz