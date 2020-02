Corte do Carnailha 2020 será eleita neste sábado (08), no Ilha Verde

A cidade de Parintins elegerá na noite do próximo sábado (08), a Corte do Carnailha 2020, durante o 1º Feirão dos Blocos, marcado para começar às 22h, no Show Clube Ilha Verde.

19 candidatas entre rainhas dos blocos irreverentes e da Chave Especial foram inscritas no concurso. Cinco candidatos a Rei Momo irão concorrer à coroa.

De acordo com o subsecretário de Cultura, Chico Cardoso, durante evento, haverá show da Banda 2K12 e nos intervalos o DJ Júnior Novo irá agitar o público.

“Vamos realizar o 1º Feirão dos Blocos 2020, neste sábado, a Prefeitura em parceira com a Ascap e o apoio do Governo do Estado. Teremos várias atrações entre elas a escolha do rei momo, rainha dos irreverentes e chave especial. Você não pode perder essa noite de alegria e supressas. Participe!, disse Chico Cardoso.

Os blocos estão com vendas de mesas, camarotes e ingressos a preço popular. Os valores são os seguintes, ingresso R$ 5,00, mesa R$ 50,00 e camarote para 10 pessoas, no valor de R$ 100,00, é o que afirma o presidente do Bloco Pantera Cor de Rosa, Adriano Aguiar, um dos responsáveis pela venda.

“Convidamos a todos a prestigiarem o 1º Feirão dos Blocos que terá a escolha da corte 2020 e quem tiver interesse pode entrar em contato pelo telefone 992280635, falar com Jullie ou 991830621 falar comigo, Adriano Aguiar. Os ingressos estarão disponíveis na portaria do Ilha Verde a partir de quinta-feira”, ressaltou. Corte do Carnailha 2020 será eleita neste sábado (08), no Ilha Verde

Bruna Karlla/SECTUR/SECOM

Foto: Arleison Cruz