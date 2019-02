Corte do Carnailha será definida nesse sábado

Depois do sucesso da abertura do Carnailha na sexta-feira, 15 de fevereiro, na Praça Cristo Redentor com o show marcante da cantora Margareth Menezes, a Prefeitura de Parintins (idealizadora do evento momesco) se volta para a segunda edição do Feirão dos Blocos com a escolha da nova Corte do carnaval parintinense, a ser realizado na noite de sábado, 23 de fevereiro.

Através de concurso serão definidas as rainhas da Chave Especial e dos Blocos Irreverentes além do Rei Momo. O Doutor do Arrocha Carlinhos do Boi, DJ Marcinho Lira, Banda 2k12 e muito Boi-Bumbá agitarão a noite festiva. A secretaria de Cultura e Turismo, Carla Viana convida a população parintinense a prestigiar o novo evento afirmando que será mais uma vez grandioso.

Sobre as apresentações dos blocos na avenida Paraíba, Carla Vianna destaca que “Estamos na expectativa de que seja outro grande carnaval. A gente sabe que o parintinense gosta dessa festa, atraímos turistas, a população nos diz como esse carnaval vai evoluindo, e a gente convida a população, os visitantes, para os três dias de irreverência, brincadeira e boi-bumbá”.

O prefeito Bi Garcia faz convite para população e visitantes para curtirem o Carnailha em Parintins através das redes sociais. “Convido você a fazer parte dessa linda festa que além de proporcionar muita alegria e diversão, é um dos mais importantes produtos culturais de nossa cidade”, Ele reitera que “através do Carnailha, geramos oportunidade de emprego e renda a muitos parintinenses, aquecendo assim a nossa economia”.

Programação do Carnailha:

03/03 (domingo) – Blocos Irreverentes

04/03 (segunda-feira) – Blocos/Bandas da Chave A e Especial

05/03 (terça-feira) – Carnaboi

Kedson Silva/JI