Covid-19: Deputado Saullo Vianna pede aumento no número de UTIs aéreas e ambulâncias para pacientes do interior

(Foto: Governo do Amazonas)

O número de pessoas contaminadas por Covid-19 no Amazonas ultrapassou total de 20 mil, sendo 10.253 em 59 municípios do interior, segundo dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde no último domingo (18).

A fim de salvaguardar pacientes em estado grave nesses municípios, que em sua maioria não dispõem de estrutura adequada nas unidades de saúde, o deputado Saullo Vianna apresentou requerimento solicitando aumento na disponibilidade de UTIs aéreas para remoção de modo que recebam tratamento na capital.

No documento, direcionado ao Governo do Estado, o parlamentar pede ainda que seja aumentada a capacidade de ambulâncias devidamente equipadas para atender pacientes que residem em municípios da Região Metropolitana de Manaus. Manacapuru, Itacoatiara e Iranduba estão entre os municípios que registraram o maior número de casos por coronavírus.

“As medidas de distanciamento social adotadas em Manaus começam a refletir positivamente com a queda no total de internações nos hospitais da rede pública preparados para atender pacientes com Covid-19. Nosso pedido é para que nossos irmãos do interior, principalmente, os que se encontram em estado mais grave da doença, possam ser removidos para Manaus o quanto antes para receber tratamento”, explicou.

Mahira Maia, assessoria de imprensa

Postado por Carlos Frazão/JI