COVID-19: Prefeitura de Parintins faz doação de 3 mil cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social

Desde quarta-feira (25) a Prefeitura de Parintins faz a entrega de cestas básicas a famílias em situação de extrema vulnerabilidade que estão cadastradas no plantão social do Município. São 3 mil cestas compostas por mantimentos e materiais de higiene.

A ação é realizada em Parintins pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semasth) devido ao estado de calamidade pública decretado pelo Governo Federal em razão da pandemia do coronavírus, COVID-19.

Bi Garcia, prefeito municipal, evidencia que a doação de cestas básicas é preconizada pelo programa de benefícios eventuais e tem o objetivo de minimizar o impacto da pandemia nas famílias mais carentes do município. As cestas foram adquiridas com recursos próprios da Prefeitura.

“Estamos passando por um período de extrema dificuldade por causa do coronavírus. As famílias mais carentes são as mais impactadas e por isso estamos atuando na doação dessas cestas aos cadastrados no plantão social. É um auxílio de extrema importância diante desse cenário complicado”, exalta o prefeito.

SECOM