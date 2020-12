COVID-19: reunião do Comitê mantém decreto e define proibição de eventos para o fim de ano em Parintins

O Comitê de Combate a COVID-19 de Parintins reuniu na tarde desta quarta-feira (16), na Centro do Idoso Pastor Lessa, para avaliar e discutir as medidas protetivas adotadas nos últimos dias e planejar as próximas.

De acordo com prefeito de Parintins e presidente do Comitê, Bi Garcia, o horário do toque de recolher continua das 0h às 05h. A decisão vale até o dia 05 de janeiro. “O trabalho continua, o uso de máscaras segue sendo obrigatório. Estamos com equipes na cidade e na zona rural. O Hospital Jofre Cohen está em pleno funcionando para a COVID-19, mas não podemos baixar a guarda”, afirmou o prefeito.

Especificamente para as datas de Natal (24) e réveillon (31) o comitê definiu pela suspensão do toque de recolher, mas definiu a proibição, sujeito a multa, de festas e eventos abertos ao público com aglomeração de pessoas. Para garantir a segurança no trânsito nessas datas, a Polícia Militar, Empresa Municipal de Trânsito e Guarda Municipal realizarão ações em diversos pontos da cidade.

De acordo com a coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, o Governo do Estado já está atuando para elaborar junto ao município o plano de imunização e de acordo com o planejamento a vacina contra o coronavírus está prevista para chegar em Parintins no mês de março de 2021.

Secretaria de Comunicação

Site: www.parintins.am.gov.br

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/PrefeituraOficialParintins